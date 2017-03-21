В случае прихода к власти Царукян «снимет с работы тех, кто запугивает людей»

Лидер блока «Царукян» Гагик Царукян сегодня провел встречу с избирателями в городе Капан Сюникской области Армении.

Лидер избирательного блока посвятил большую часть своего выступления в Капане вопросам запугивания граждан в ходе избирательной кампании.

Обращаясь к жителям Капана, Царукян призвал их не бояться, заверив их, что никто не сможет проконтролировать их голос во время голосования 2 апреля.

«2-апреля дайте нам 50 процентов и еще один голос, чтобы мы могли снять с работы тех, кто вас запугивает и всем указать на их место», - заявил Царукян.

В ходе встречи Гагик Царукян также пообещал жителям области, что в случае прихода к власти отрегулирует горнодобывающую отрасль, имеющиеся в ней сверхприбыли, а также в два раза поднимет заработную плату.