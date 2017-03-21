Премьер: «Я не вижу Миграна Погосяна в составе правительства»

«Я не вижу Миграна Погосяна в составе правительства», - заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян в ходе вчерашней встречи с избирателями в ереванском административном районе Канакер-Зейтун, отвечая на вопрос одного из присутствовавших о том, где он представляет дальнейшую работу кандидата в депутаты от правящей Республиканской партии Армении (РПА), экс-начальника Службы принудительного исполнения судебных актов Миграна Погосяна - в парламенте или в правительстве.

«Наша команда многослойная и представляет все слои нашего общества. И именно по этой причине каждый из вас может в ком-то одном увидеть свой тип. На основе соцопросов мы предложили наших кандидатов, и каждый их вас может проголосовать за того или иного кандидата. По этой причине окажется ли Мигран Погосян в Национальном собрании или нет, зависит от вашего голоса. Господина Погосяна в составе правительства я не вижу», - сказал премьер.

В беседе с журналистами, отвечая на это заявление премьер-министра, Мигран Погосян сказал, что будет работать там, где принесет больше пользы.

«Я неоднократно говорил, что буду работать там, где от меня будет больше пользы. Партия сама решит, и где она решит, там я и буду работать. Я вижу себя там, где буду иметь наибольший коэффициент полезного действия», - сказал Погосян.