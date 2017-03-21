Виген Саргсян: «Меня удивляет открытая борьба Сейрана Оганяна против РПА»

Министр обороны Армении Виген Саргсян в телепрограмме Азатутюн ТВ «Перекресток мнений» сказал, что следит за ходом кампании, и что его особо удивляет то, что возглавляющий предвыборный блок «Оганян-Раффи-Осканян» бывший министр обороны Сейран Оганян «открыто борется именно с Республиканской партией Армении».

«Если посмотреть на историю последних 25 лет, то увидим, что это не первый раз, когда существуют политические разногласия, скажем, между действующим и бывшим министрами обороны. Вообще, это является частью политического диалога, и, это нормально, если бывший министр во время своего пребывания в должности, в оборонной сфере, представлял другую политическую силу», - отметил Виген Саргсян.

«Это выбор каждого, как он хочет относиться к пройденному пути, к видению своего будущего. Я немного слежу за кампанией, и меня многие вещи удивляют. Меня удивляет та открытая борьба именно против Республиканской партии Армении, о которой заявил сам Оганян. Удивляет его готовность к теплому диалогу с рядом сил, с которыми его отношения мне очень хорошо известны еще с прошлого», - заявил глава оборонного ведомства, который, тем не менее, не стал называть имена.