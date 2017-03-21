Сейран Оганян: Роберт Кочарян не имеет отношения к нашему блоку

По словам бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна, который сегодня возглавляет предвыборный блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок не имеет отношения ко второму президенту Армении Роберту Кочаряну, как это некоторые приписывают ему.

В интервью Радио Азатутюн Оганян отметил, что сам давно лично не встречался с Кочаряном.

«В последний раз, наверное, я с ним встречался в то время, когда служил в армии в должности начальника Генерального штаба. По-моему, еще два года назад во время различных мероприятий. Наш блок не имеет отношения к нему», - подчеркнул Оганян.

Бывший министр обороны также прокомментировал ситуацию со смертью Артур Саргсяна, который стал известен общественности как «Доставщик еды» после того, как в июле прошлого года доставил продовольствие забаррикадировавшимся в здании полка ППС полиции Еревана членам группы «Сасна црер».

«То, что он сделал, было гуманным поступком, и его не надо было так преследовать. Он лишь доставил продовольствие своим боевым товарищам», - сказал Оганян.

По его мнению, учитывая то, что Артур Саргсян сам был участником карабахской войны, и если есть желание его родственников, его следует похоронить в пантеоне «Ераблур».

В интервью Оганян вновь отметил, что во время поствыборных событий 1 марта 2008 года он был на службе и в качестве начальника Генштаба подчинялся министру обороны.

«Помните, например, в те дни в Мартакертском районе противник захватил позицию, и мы выполняли нашу задачу. В любом случае, в каждый период у тебя есть надежда, что все будет хорошо, будут изменения. Но этих изменений я не заметил, из года в год положительного становилось меньше, а негативные явления увеличивались», - отметил Сейран Оганян.