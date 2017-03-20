Виген Саргсян подтверждает: В случае успеха именно Карен Карапетян будет премьер-министром

Министр обороны Армении Виген Саргсян, возглавляющий избирательный список правящей Республиканской партии Армении (РПА), в эфире программы Азатутюн ТВ «Перекресток мнений» заявил, что многие включенные в избирательный список РПА до этого прошли «большой путь».

Более того, по словам Саргсяна, вошедшие в первую пятерку пользуются большим авторитетом, как и многие другие, включенные в список РПА. Команда, элита постоянно находится в процессе изменений, что является велением времени, отметил министр. По его словам, президент Серж Саргсян, который также является лидером республиканцев, в избирательной кампании вовсе не пассивен. «Его слово прозвучало и еще прозвучит», – сказал Саргсян.

В ответ на вопрос, касающийся возможного преемника Сержа Саргсяна, Виген Саргсян, в частности, отметил: «Слава Богу, за 25 лет нам удалось создать общество, где наследников выбирает не руководитель страны, а народ».

Первый номер списка РПА подтвердил, что «в случае успешного результата» на выборах именно нынешний премьер Карен Карапетян будет кандидатом РПА на пост премьер-министра страны.

В интервью министр обороны затронул также вопросы, касающиеся армии.