CE зафиксировал «хороший прогресс» в борьбе с трафикингом в Армении

Группа экспертов Совета Европы по борьбе с трафикингом (торговлей людьми) GRETA зафиксировала в Армении «хороший прогресс» в данной сфере, отметив в опубликованном сегодня докладе, что страна продвинулась вперед как законодательно, так и на практике.

Тем не менее, эксперты Совета Европы добавляют, что следует предпринять больше усилий для предотвращения торговли детьми, трафикинга с целью трудовой эксплуатации, а также для защиты и помощи жертвам трафикинга.

Согласно новому докладу, охватывающему период с 2012 года по декабрь 2016 года, Армения остается в первую очередь страной, откуда люди подвергаются трафикингу. За данный период были идентифицированы около 70 жертв, 32 из которых - женщины, 30 - мужчины, 17 – дети.

Большая часть идентифицированных жертв – граждане Армении, которые эксплуатировались за границей, главным образом в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и России.

Были идентифицированы также четверо граждан Китая, подвергнутых трафикингу в 2014 году в Армении.

В качестве позитивного шага GRETA приветствовала принятие в Армении нового закона против трафикинга, который, в частности, предусматривает для жертв реабилитационный период и вид на жительство.

Эксперты СЕ также одобрили создание новых структур с привлечением гражданского общества с целью идентификации жертв трафикинга, усовершенствованные и более инклюзивные тренинги, отделение сотрудничества жертв с правоохранительными органами от идентификации и принятие процедуры безопасного и добровольного возвращения жертв трафикинга.