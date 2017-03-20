Армянский парламент вновь не смог собраться на заседание

Члены армянского парламента сегодня вновь в большинстве своем проигнорировали очередное заседание Национального собрания Армении. На очередную четырехдневку пришло всего 34 депутата, при том, что для кворума необходимо присутствие как минимум 66 парламентариев.

«Из-за отсутствия кворума, согласно регламенту Национального Собрания, парламент не может начать работу. Повторная регистрация будет объявлена через три часа», - сказал спикер парламента Галуст Саакян.

Спустя отведенные регламентом три часа это число не увеличилось.

Регламент НС устанавливает, что депутат обязан участвовать в заседаниях. Это последняя четырехдневная сессия парламента перед предстоящими 2 апреля парламентскими выборами. Вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов обуславливает провал заседания парламента тем, что в настоящее время в полном разгаре избирательная кампания по выборам в НС.

«Конечно, депутат обязан, но депутаты руководствуются своей совестью и свободны распоряжаться своим временем. Они сегодня предпочли встретиться с избирателями напрямую, поэтому-то судьей является народ. 2 апреля идите и проголосуйте за ту силу, которой доверяете. Но это не впервые, в парламентской культуре это есть, хорошо или плохо, но это факт. Не в первый раз на предвыборном этапе большинство депутатов предпочитает не в Национальном собрании делать заявления, а напрямую общаться с избирателями. И если мы посмотрим, то больший процент отсутствующих составляют наши оппозиционные коллеги. Я не даю квалификаций, оставляю их вам и общественности», - в связи с провалом заседания в беседе с журналистами сказал Шармазанов.

Напомним, по причине отсутствия кворума заседание парламента не состоялось также 2 марта.