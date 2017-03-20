Шармазанов: Следствие выяснит, есть ли вина властей в смерти Артура Саргсяна

Зампредседателя Национального собрания, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдвард Шармазанов отказался отвечать на вопрос Радио Азатутюн о том, считает ли он, что смерть Артура Саргсяна, известного как «Доставщик еды», лежит на совести властей.

На протяжении нескольких дней в Ереване проходят акции протеста в память об Артуре Саргсяна, во время которых активисты обвиняют власти в его смерти.

«Позвольте мне не отвечать на этот вопрос. У меня по этому поводу есть свое мнение. Что значит на совести властей?» - в беседе с Радио Азатутюн сказал Шармазанов.

«Вина и ответственность – это разные вещи. Есть ли вина властей или нет, выяснит следствие», - добавил он.

На вопрос Радио Азатутюн, несут ли тогда власти ответственность за смерть Артура Саргсяна, вице-спикер парламента ответил так: «За все явления, будь-то позитивные или негативные, в любой стране ответственность несут власти».

Между тем, советник председателя Следственного комитета Армении Сона Трузян сегодня сообщила Радио Азатутюн, что СК готов обеспечить привлечение международных экспертов к дальнейшему процессу патологоанатомической экспертизы тела Артура Саргсяна.

Отметим, что в субботу перед вскрытием тела Артура Саргсяна представители правопреемников Саргсяна потребовали привлечения к процессу международных экспертов. По словам Соны Трузян, эксперты так и не прибыли в срок, а со вскрытием тела нельзя было затягивать.