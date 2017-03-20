Блок «Конгресс-НПА» предлагает перенести парламентские выборы на 9 апреля

Предвыборный блок «Конгресс-НПА» предлагает перенести парламентские выборы со 2-го на 9 апреля.

Согласно блоку, дату выборов следует перенести по двум соображениям. Во-первых, как утверждает «Конгресс-НПА», назначение выборов на 2 апреля неконституционно, а во-вторых – аморально, учитывая то, что этот день совпадает с годовщиной начала четырехдневной войны в Карабахе.

Армянский национальный конгресс в январе уже инициировал сбор подписей для обращения в Конституционный суд по данному вопросу, однако тогда ему не удалось набрать необходимое количество подписавшихся депутатов.

«С другой стороны, власти посчитали возможным «на несколько дней» перенести день выборов, если по этому вопросу будет согласие участвующих в выборах сил», - напоминает блок в своем вчерашнем заявлении, подчеркивая, что день памяти жертв апрельской войны «касается не только семей и родственников погибших, а, как и год назад, всей нации».

«В этот день мы все будем принимать участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв, поэтому проведение выборов в тот же день, мягко говоря, нецелесообразно», - подчеркивает «Конгресс-НПА», призывая все партии и блоки, участвующие в выборах, прийти к согласию по данному вопросу и предложить власти перенести выборы на неделю.