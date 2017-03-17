Блок ОРО предлагает оппозиции подписать меморандум о сотрудничестве

Блок «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО), возглавляемый бывшим министром обороны Армении Сейраном Оганяном, после прохождения в парламент всем оппозиционным силам предлагает сформировать власть национального согласия, исключив участие в ней правящей Республиканской партии Армении (РПА).

«Нарушения и насилие, совершаемые Республиканской партией, совершенное в Джрарате преступление, безвременная кончина «доставщика еды» Артура Саргсяна вследствие беззаконных действий власти переполнили чашу терпения народа Армении», - в распространенном сегодня заявлении отмечает блок ОРО, подчеркивая, что власти РПА осталось всего две недели.

Учитывая все это, возглавляемый Сейраном Оганяном блок предлагает до выборов совместно обсудить и подписать соответствующий меморандум.

Член блока, зампред партии «Наследие» Армен Мартиросян в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул, что, учитывая настроения в обществе, они предлагают политическим силам с сегодняшнего дня договориться, что после выборов никто не вступит в коалицию с РПА, тем самым лишив эту партию возможности вновь прийти к власти.

Отвечая на это предложение, член блока «Царукян», кандидат в депутаты Наира Зограбян в беседе с Радио Азатутюн подчеркнула, что блок «Царукян» после выборов никогда не вступит в какую-либо коалицию, в которой будет Республиканская партия.

«С одной силой – Республиканской партией, блок «Царукян» однозначно исключает какое-либо поствыборное сотрудничество в каком-либо формате, об этом я заявляю наверное сто раз на дню, и об этом заявил также Гагик Царукян, говоря, что он свои имя и честь не продает», - сказала Зограбян.

Что касается предложения блока ОРО о подписании меморандума о сотрудничестве с другими политическими силами, то, по словам Наиры Зограбян, они этот вопрос пока не обсуждали. В любом случае, по словам Зограбян, обращение к этому вопросу будет иметь смысл тогда, когда станет ясно, какие политические силы оппозиционного поля будут представлены в новом парламенте.

Зограбян подчеркнула, что помимо РПА со всеми остальными политическими силами они готовы обсуждать любой формат сотрудничества.

Член оппозиционного блока «Елк» («Выход»), руководитель партии «Республика» Арам Саргсян в беседе с Радио Азатутюн отметил, что политсовет блока обсудит предложение блока ОРО, однако считает это крайне теоретическим и маловероятным.

«То есть, я считаю, что блок «Царукян», если в соответствующей ситуации возникнет такой вопрос, однозначно вступит в коалицию с Республиканской партией, а не с другими силами. Я имею в виду также «Дашнакцутюн», которая поступит так же, я имею в виду «Армянское возрождение», следовательно, эта тема настолько теоретическая», - сказал Саргсян.

Он отметил, что исключает, что в Армении богатый человек может быть в оппозиции. «Это невозможно. Даже комбинат по производству молочных продуктов не может проводить свою деятельность, если не поддерживает РПА, что уж говорить о человеке, имеющем столько собственности. Я придерживаюсь мнения, что партия «Процветающая Армения» вошла в политическое поле, чтобы оттянуть на себя наши голоса, а не голоса РПА», - отметил Саргсян.

Зампред партии «Армянский национальный конгресс» (АНК) Левон Зурабян напомнил слова лидера партии Левона Тер-Петросяна из его выступления в прошлом году: «АНК ни в коем случае не вступит в коалицию с Республиканкой партией».

Что касается предложения подписать меморандум о сотрудничестве с другими силами, то, по словам Зурабяна, это преждевременно, поскольку пока неизвестно, что из себя представляют эти силы. Он выразил мнение, что раздача предвыборных взяток должна быть исключена не только для правящей РПА. «Любая партия, занимающаяся раздачей взяток, является врагом нашей нации и на самом деле является частью власти, потому что никто не может раздавать взятки, если этому не покровительствуют правоохранительные органы», - сказал он.