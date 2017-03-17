Кандидат от блока «Царукян» полиции: «Инцидента не было, я просто упал»

Пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян сообщил Радио Азатутюн, что депутат от партии «Процветающая Армения», кандидат от блока «Царукян» Ваган Карапетян сегодня дал объяснение полиции.

Карапетян сказал, что никакого инцидента не было и что он просто упал.

Пресс-секретарь полиции, тем не менее, сообщил, что полиция продолжает подготавливать материалы по данному делу.

Напомним, что раннее пресс-секретарь ППА Ваник Элизбарян сообщил на своей странице в Facebook, что накануне вечером в ереванской общине Ачапняк члены команды кандидата в депутаты от правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армана Саакяна «подкараулили и попытались совершить расправу над депутатом фракции ППА».

По заверению штаба РПА в Ачапняке и самого Армана Саакяна, вчерашний инцидент «не имеет ничего общего с выборами».

Прокуратура и полиция сегодня сообщили, что пытаются выяснить достоверность сведений об инциденте.