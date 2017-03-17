В память о «доставщике еды» некоторые силы сегодня не проводят избирательную кампанию

В память о скончавшемся накануне Артуре Саргсяне, известном как «доставщик еды» группе «Сасна црер», некоторые политические силы сегодня не проводят избирательную кампанию.

Блок «Царукян» назвал смерь Артура Саргсяна «большой трагедией». Блок приостановил свои предвыборные встречи еще вчера во второй половине дня. «Мы глубоко скорбим о смерти Артура. Я выражаю соболезнования и поддержку семье, родным Артура Саргсяна», - говорится в распространенном заявлении лидера блока Гагика Царукяна.

Как дань уважения памяти Артура Саргсяна сегодня блок «Оганян-Раффи-Осканян» также не проводит агитационную кампанию. «Мы считаем, что самопожертвование Артура Саргсяна не должно и не может оставаться без последствий и должно подвигнуть всех не к отчаянию, а к консолидации и совместной борьбе. Мы собираемся инициировать четкие шаги по консолидации нашего народа и его здоровых сил с велением к осуществлению смены власти», - говорится в заявлении предвыборного штаба блока.

Накануне, узнав о смерти Артура Саргсяна, свою агитационную кампанию приостановили и отправились в медицинский центр «Армения» также представители блока «Елк» («Выход») во главе с депутатом Николом Пашиняном. Сегодня же блок провел встречи с избирателями. «Целью Артура Саргсяна было не то, чтобы мы оплакивали его смерть. Образ Артура Саргсяна подвигает нас к тому, чтобы мы строили другую Армению», - сегодня во время встречи с журналистами заявил Никол Пашинян.

В распространенном заявлении блок «АНК-НПА» подверг резкой критике «соответствующие органы власти» за нарушения прав человека и требований Уголовно-процессуального кодекса. Блок также потребовал полноценного расследования всех обстоятельств, которые привели к смерти Артура Саргсяна, и привлечения виновных к ответственности. Блок «АНК-НПА» не приостанавливал свою агитационную кампанию сегодня.

Проводящая агитационную кампанию в Сисиане, Вайке, Артике и Ашотске партия АРФД отменила все свои концертные программы. Об этом Радио Азатутюн сообщил кандидат в депутаты от партии Баграт Есаян. Он отметил, что отменить встречи было невозможно из-за давно достигнутых договоренностей.

Сегодня с рабочим визитом в Гегаркуникскую область отбыл премьер-министр Карен Карапетян.Пока неизвестно состоится ли встреча зампреда правящей Республиканской партии Армении (РПА) с избирателями, которая запланирована на вечер.

Утром глава парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян сказал: «Я не хотел бы, чтобы страсти нагнетались. Как гражданина я его [Артура Саргсяна] очень уважаю, но я не сторонник политизировать его смерть».