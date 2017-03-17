Арман Саакян: То, что произошло, не имеет никакого отношения к избирательной кампании

Из отдела по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Радио Азатутюн сообщили, что генпрокурор поручил Полиции провести инспекционные мероприятия с целью проверить достоверность информации в связи с инцидентом с рейтинговым кандидатом от блока «Царукян», депутатом фракции партии «Процветающая Армения» (ППА) Ваганом Карапетяном.

А из пресс-службы Полиции сообщили, что в Маштоцком отделе готовятся материалы.

Согласно заявлению пресс-секретаря ППА Ваника Элизбаряна, накануне вечером в ереванской общине Ачапняк члены команды кандидата в депутаты от правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армана Саакяна «подкараулили и попытались совершить расправу над депутатом фракции ППА».

Арман Саакян, который является сыном спикера парламента Галуста Саакяна, отрицает свое участие в инциденте, также как и участие членов его команды.

«То, что произошло, носило межличностный характер и не имело никакого отношения к избирательной кампании или политическим процессам. По моим сведениям, инцидент произошел на бытовой почве и был между членами их команды… Просто инцидент произошел возле одного из наших штабов», - в беседе с Радио Азатутюн отметил Арман Саакян.

Отметим, что пресс-секретарь ППА Ваник Элизбарян на своей странице в Facebook написал: «Мы, конечно, понимаем, что Арман Саакян и его команда поняли, что ни предоставленный ему безграничный административный ресурс, ни несчетные деньги, которыми Арман Саакян наводнил всю общину Ачапняк, не дают необходимого результата, поэтому, предчувствуя будущее поражение, кандидат от РПА прибег к близкому ему по духу последнему ресурсу - к районным хулиганам и наркоманам. Учитывая предвыборный этап, блок «Царукян» не будет поддаваться провокациям, но за 2 апреля последует 3 апреля, и все виновные, от хулиганов мелкого калибра до организатора этого инцидента, получат по заслугам. Сообщаю также, что Ваан Карапетян настроен по-боевому и решительно, и с тем же воодушевлением как Ваан, так и вся наша команда продолжат агитационную кампанию для осуществления серьезнейших изменений в нашей стране».

Секретарь парламентской фракции ППА Ваге Энфиаджян утверждает, что это республиканцы вовлекли члена их команды Вагана Карапетяна в спор. «Они вовлекли Ваана Карапетяна в потасовку, которая, конечно же, имеет политические основы. Рейтинг блока «Царукян» довольно высок, и они пытаются подобными инцидентами и препятствиями бросить тень на кандидатов, представляющих нашу команду».