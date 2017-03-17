В Нью-Йорке отметили 25-летие вступления Армении в ООН

В центре Линкольна в Нью-Йорке накануне состоялся концерт, посвященный 25-летию вступления Армении в Организацию Объединенных Наций (ООН), на котором присутствовали министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, главы аккредитованных в ООН диппредставительств, высокопоставленные должностные лица секретариата ООН, представители армянской общины.

«Четверть века назад Армения стала членом семьи суверенных государств. Стала реальностью мечта многих поколений армянского народа», – заявил в своей речи глава МИД Армении.

Армения, по словам главы армянского внешнеполитического ведомства,присоединилась к семье государств в период, полный вызовов, но это никоим образом не умалило решимость и готовность Армении строить общество, полностью приверженное целям и принципам ООН.

«Мы руководствуемся уставом ООН, который призывает консолидироваться во имя сохранения международного мира и безопасности, развития добрососедских отношений между странами, основанных на уважении принципа равноправия и самоопределения народов. Полное и неукоснительное выполнение этих обязательств является обязанностью всех государств, принятых ими во время вступления в Организацию. Армения полностью привержена выполнению этих обязательств, включая приложение усилий в направлении исключительно мирного урегулирования карабахского конфликта», – подчеркнул Эдвард Налбандян, отметив, что эти обязательства также лежат в основе деятельности Армении в рамках ООН.

«В первую очередь это касается нашей приверженности повестке предупреждения ООН. Как народ, прошедший через ужас Геноцида, мы чувствуем моральное обязательство поднимать вопрос важности предупреждения геноцидов, новых преступлений против человечества и предпринимать шаги в этом направлении. Армения также вносит свой вклад в международный мир, участвуя миротворческих миссиях в Афганистане, Ираке, Косово, Ливане, Мали», – подчеркнул глава МИД Армении.