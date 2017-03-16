Осканян приветствует заявление «Сасна црер»

Один из лидеров избирательного блока «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО), бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян в беседе с Радио Азатутюн приветствовал заявление группы «Сасна црер», выразившей поддержку блоку после инцидентов в селе Джрарат Армавирской области.

Вчера арестованные по делу вооруженной группы «Сасна црер» Жирайр Сефилян и Варужан Аветисян приветствовали то, что наконец есть сила, сторонники которой попытались посредством силы отстоять свое достоинство.

На вопрос Радио Азатутюн, не повредит ли эта поддержка блоку и нет ли у него опасения, что его имя будет связано с «Сасна црер», Осканян ответил: «Я удивляюсь, что Вы так формулируете вопрос, потому что давайте вспомним, какой народной поддержкой пользовались эти ребята в те дни [дни захвата группой «Сасна црер» территории полка патрульно-постовой службы полиции в июле прошлого года – ред.], все мы хорошо понимали, почему эти ребята пошли на подобный шаг. Нет, я считаю, что это только положительно отразится. Я приветствую их заявление и выражаю удовлетворение в связи с тем, что они нас поддерживают. Потому что эти ребята поставили определенные принципиальные вопросы, вообще подняли перед нашим обществом серьезные вопросы – вопрос Нагорного Карабаха, вопрос укрепления демократии в стране, вопрос устранения политической монополии, вопросы восстановления суверенитета страны. И я рад, что они в нашей политической силе видят того, кто может решить эти вопросы, поднять эти вопросы и также отстоять эти принципы, потому что поднятые ими перед нашим обществом принципы являются важными, и мы положительно отнеслись к этим вопросам».

Говоря о членах «Сасна црер», Осканян добавил, что это патриоты, внесшие большой вклад в дело освобождения Карабаха. «Наш народ очень положительно относится к ним, народ в те дни дал положительную оценку поднятым ими вопросам, и то, что они сделали, я и тогда рассматривал, и сейчас рассматриваю в политической плоскости, потому что это был политический шаг, и вообще их отношение нужно рассматривать в этой плоскости», - сказал один из лидеров блока ОРО.

Отметим, что два дня назад в селе Джрарат Армавирской области произошел инцидент с применением оружия в отношении сторонников блока ОРО, в результате которого три человека получили ранения и были госпитализированы.

Ранее, 12 февраля, в Джрарате был зафиксирован еще один инцидент. Блок ОРО тогда заявил, что глава села Джрарат, представитель правящей Республиканской партии Армении Самвел Галстян, который, согласно блоку, является родственником заместителя начальника полиции Левона Ераносяна, а село является малой родиной Ераносяна, высказывал угрозы в адрес жителя села, сторонника блока ОРО. Более того, по утверждению блока ОРО, один из людей из окружения сельского старосты наставил на сторонника блока пистолет.