Премьер вновь говорит о некачественных нефтепродуктах

Спустя примерно две недели после своего скандального заявления о том, что во время апрельской войны военная техника не работала из-за некачественного топлива, премьер-министр на сегодняшнем заседании правительства вновь заявил о некачественных нефтепродуктах, отметив, что по результатам изучения правительства были выявлены проблемы с качеством бензина и дизельного топлива.

На этот раз Карен Карапетян пошел еще дальше, подчеркнув, что в деле продажи бензина и дизельного топлива были выявлены нарушения. «Указанная проблема часто обусловлена нечетким разделением видов топлива, а также некоторыми существующими на практике пробелами. В результате наносится значительный ущерб потребителям и рынку», - сказал премьер.

Он поручил министру экономического развития и инвестиций «в месячный срок с целью устранения злоупотреблений в сфере продажи бензина, дизтоплива и других видов топлива и более эффективного осуществления функций по контролю за качеством представить в аппарат правительства предложение о соответствующих разрешениях по видам топлива и их четкому разделению, учитывая фактическую структуру их потребления на внутреннем рынке республики».

По словам премьер-министра, необходимо совместно с Комитетом государственных доходов разработать методологию предотвращения имеющихся в сфере проблем.

1 марта в Национальном собрании во время ответа на вопрос оппозиционного депутата Никола Пашиняна премьер-министр сделал скандальное заявление: «У нас есть подозрение, что печное топливо смешивается с керосином, и мы на рынке имеем некачественные нефтепродукты. Вы очень хорошо помните, что во время апрельских событий у нас было много случаев, когда наша военная техника не работала именно по этой причине».

После сегодняшнего заседания правительства министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян заявил, что сегодняшнее поручение премьер-министра связано с тем заявлением двухнедельной давности. «Естественно, это связано. Премьер-министром дано поручение, чтобы мы изучили вопрос и представили предложения в правительство», - сказал он.

По данным Государственной комиссии по защите экономической конкуренции, в 2011-2015 гг. бензин в Армению импортировали и занимались его реализацией на первичном рынке лишь две компании: «Флеш» и CPS, деля рынок почти поровну. В 2016 году компании «Флеш» принадлежало 59% рынка, CPS – 34%, а компании «Макс петрол групп» - 7%.

СМИ неоднократно писали о близких отношениях владельца «Флеш» Барсега Бегларяна с высшей властью страны. В октябре 2014 года в прессе появилисьфотографии, на которых президент Серж Саргсян с супругой Ритой Саргсян были запечатлены на свадьбе сына Бегларяна.

На вопрос, значит, фактически получается, что компании «Флеш» и CPS на протяжении многих лет импортировали в страну и продавали некачественные нефтепродукты, Сурен Караян сегодня ответил: «Я не согласен с тем, что вы сразу же утверждаете, что в Армению импортировались нефтепродукты плохого качества… Мы будем проводить проверки на розничном рынке».

Отметим, что, по данным Государственной комиссии по защите экономической конкуренции, компании «Флеш» и CPS занимают доминирующее положение и на розничном рынке.

Примечательно, что Министерство обороны после почти двухнедельного молчания лишь ответило на заявление премьер-министра, в сообщении от 4 марта отметив, что случаев сбоя в работе военной техники в армии из-за некачественного топлива, в том числе в 2016 году, зафиксировано не было.

Слова премьер-министра, фактически, опровергли также секретарь Совета национальной безопасности, бывший начальник Генштаба Юрий Хачатуров и главный военный инспектор президента республики Микаел Арутюнян, сообщив Радио Азатутюн, что «в устных и письменных докладах командиров военных частей не было указано о выходе из строя техники по причине некачественного топлива, как во время четырехдневной войны, так и после ее завершения».

Премьер-министр на это ответил кратко: ну опровергают, а вы посмотрите мой ответ.

Радио Азатутюн еще 2 марта направило генеральному прокурору Артуру Давтяну запрос о том, что предприняла прокуратура в связи со скандальным заявлением премьер-министра. Ответа до сих пор не последовало, хотя закон обязывает государственные органы отвечать на запросы в пятидневный срок.