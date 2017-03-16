Марш протеста в Ереване в память о «Доставщике еды»

Сегодня в Ереване большая группа активистов и граждан собралась на марш протеста в память Артура Саргсяна, который скончался сегодня в медицинском центре «Армения».

Артур Саргсян, арестованный по делу вооруженной группы «Сасна црер», захватившей летом прошлого года территорию полка патрульно-постовой службы полиции, обвинялся в пособничестве вооруженной группе. В дни захвата территории полка ППС 48-летний Саргсян на личном автомобиле прорвал полицейских кордон и доставил еду осажденным членам «Сасна црер», после чего оставался с ними в течение нескольких дней вплоть до момента их сдачи правоохранительным органам. После данного поступка Саргсян получил известность и прозвище «доставщика еды».

Под Новый год Артура Саргсяна выпустили из-под стражи под подписку о невыезде в связи с состоянием здоровья, однако уже через несколько недель он был вновь помещен под стражу из-за того, что не явился в следственный орган 3 февраля. Между тем, Артур Саргсян заявил, что заблаговременно известил органы о том, что не сможет явиться в указанный день и попросил поменять дату. Тем не менее, он был вновь арестован 9 февраля, а с 10 февраля начал голодовку, требуя освободить его, так как страдает рядом серьезных заболеваний, которые несовместимы с тюремными условиями. 6 марта под гарантии 27 депутатов Национального собрания мера пресечения в отношении Саргсяна была вновь изменена, он был выпущен из уголовно-исполнительного учреждения «Больница для заключенных» и доставлен в медицинский центр «Армения».

Артур Саргсян, как свидетельствуют медицинские документы, страдал рядом заболеваний. Помимо основного заболевания – болезни позвоночника, в течение семи месяцев пребывания в тюрьме он приобрел заболевание пищевода.

Собравшиеся на площади Свободы граждане прошлись по центральным улицами Еревана, скандируя «Артур», «Доставщика еды убили».

Участников шествия сопровождали десятки полицейских, которые не дали демонстрантам устроить акцию протеста возле здания Минюста.