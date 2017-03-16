ЕС обеспокоен инцидентом в Джрарате и ожидает адекватных действий правоохранительных органов

Европейский союз обеспокоен случаями насилия в предвыборный период в селе Джрарат Армавирской области Армении и ожидает адекватных действий со стороны правоохранительных органов. Об этом сегодня журналистам заявил глава делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский.

«Конечно же, мы очень обеспокоены, поскольку, как мы уже наблюдали в других странах, насилие может иметь эффект снежного кома. Когда адекватным образом не реагируешь на первые случаи насилия, то потом можно получить очень плохую ситуацию, которую будет трудно контролировать», - сказал посол ЕС.

Свитальский отметил, что Европейский союз выделил 7 миллионов евро для прозрачного проведения парламентских выборов 2 апреля и ожидает хороших выборов. По его словам, прежде Евросоюз никогда не уделял столько внимания избирательным кампаниям в Армении.

Представитель ЕС также представил армянским избирателям пять посылов, в том числе идти и голосовать независимо от прошлого негативного опыта. «Мы сделаем все возможное, чтобы на этот раз ваш голос посчитали, так что, идите и выбирайте», - сказал он.

Обращаясь к избирателям, посол также заверил, что голосование будет тайным, и что ни установленные при их поддержке камеры, ни устройства электронной регистрации не раскроют выбор граждан.

В-третьих, Свитальский призвал избирателей не продавать свои голоса: «Никакая сумма денег не стоит вашего голоса, не продавайте свой голос».

Руководитель делегации ЕС также призвал избирателей быть смелыми и не поддаваться давлению, а в случае, если они заметят нарушения, информировать правоохранительные органы, даже если к ним нет доверия.

«Мы, как Европейский союз, верим, что, если эти посылы достигнут своей цели, если мы будем вместе, то это будет большим шагом вперед в направлении демократизации Армении», - заявил Петр Свитальский.