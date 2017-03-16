«Газпром» планирует увеличить использование потенциала Радзанской ТЭС в Армении. Эти планы связаны с перспективой расширения уже имеющихся энергетических проектов с Ираном.

После состоявшихся накануне в Кремле армяно-российских переговоров на высоком уровне глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил журналистам: «Мы видим потенциал повышения эффективности работы на армянском рынке за счет того, чтобы осуществлять разменные операции электроэнергии, выработанной на 5-ом блоке Разданской ТЭС, на иранский газ».

Он отметил, что в 2018 году Армения намерена построить высоковольтную линию электропередачи (ЛЭП), «которая позволит экспортировать по разменным операциям электроэнергию на иранский рынок».

Миллер сообщил, что работы по модернизации 5-го блока Разданской ТЭС завершены.

Компания также увеличила мощности Абовянского подземного хранилища газа в Армении. «На начало периода отбора на зиму 2016-2017 года был закачан рекордный объем — 141,6 млн куб. м, а потенциальная емкость этого газохранилища была увеличена до 160 млн кубометров. Это значит, что Армения проходит теперь осенне-зимний период с гарантированными запасами газа», - сказал Миллер.

Алексей Миллер также сообщил, что «Газпром» разработал генеральный план развития газовой отрасли Армении до 2030 года, который уже представлен в правительство страны, и в компании рассчитывают, что его обсуждение начнется в этом году.

Он подчеркнул, что «Газпром» обеспечивает надежное газоснабжение Армении, несмотря на то, что голубое топливо поступает в эту страну не напрямую, а транзитом через Грузию.

Миллер отметил, что в настоящее время цена на газ для Армении составляет 150 долларов за тысячу кубометров.

«Мы провели в декабре прошлого года с правительством Республики Армения переговоры и сочли возможным пойти на то, чтобы сохранить льготный уровень цен на 2017 год. При этом мы также согласились на то, что Республика Армения пойдет на снижение внутреннего тарифа для потребителей на территории Армении, но это стало возможным в том числе и потому, что мы достигли новой договоренности», – заявил глава «Газпрома».

Отметим, что 2017 год – это год парламентских выборов в Армении, он имеет решающее значение для будущего управления страной. Избирательная кампания уже идет полным ходом, а премьер-министр Армении является бывшим высокопоставленным чиновником «Газпрома».