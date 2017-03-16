Сегодня из-за страха Царукяну грозят судом - Царукян

В рамках избирательной кампании представители блока «Царукян» сегодня посетили Ширакскую область. Лидер блока Гагик Царукян начал агитацию в городе Артик. Следующая остановка была в Гюмри.

На встречу в Артике пришло много народа. Люди передавали письма, обращались к Царукяну с различными социальными вопросами, ожидая его помощи.

«Сегодня из-за страха Царукяну говорят: «Людям ничего не обещай». Люди нуждаются в помощи. Одному нечем платить за свет, другому нужны деньги на воду, третьему на лекарства. Я говорю, что я благотворитель, я разделяю боль людей. Поэтому я говорю: «Идите к кандидатам, это сейчас снимают, говорят: «Царукян, мы тебя засудим за то, что ты хочешь помочь людям». Они это делают из-за страха», - заявил лидер блока «Царукян».

Отметим, что ранее ЦИК предупредил Гагика Царукяна не давать денежных и материальных обещаний гражданам, поскольку это может быть расценено как подкуп избирателей.

После этого Царукян в публичном выступлении пообещал продолжить благотворительную деятельность уже после выборов.