Обзор прессы за 16 марта

Газета «Жоговурд» пишет: «Председатель РПА Серж Саргсян и возглавляющий список правящей партии, министр обороны Виген Саргсян сделали взаимоисключающие заявления. 11 марта во время Валдайского форума в Ереване Виген Саргсян заявил, что Армения может быть связующим звеном между Россией и НАТО, а Серж Саргсян 13 марта в интервью испанскому информационному агентству «EFE», говоря на ту же тему, сказал: «Мы - маленькая страна, и поэтому мы никогда не переоцениваем нашу роль. И говорить о том, что мы может стать связующим звеном между Западом и Россией, является преувеличением». Отметим, что подобные противоречащие друг другу заявления первых лиц страны являются лучшим свидетельством ситуации, которая царит во власти Армении. По самым важным вопросам нет единой позиции, причем нет единой позиции по вопросу безопасности. По меньшей мере, странно, как после этого на выборах РПА предстает с лозунгом «Безопасность и прогресс»».

В беседе с корреспондентом газеты «168 жам» российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр назвал предложения, озвученные президентом Армении Сержем Саргсяном в газете «Известия», интересными для Москвы. Саргсян, в частности, предложил создать в Гюмри совместный армяно-российский оборонно-промышленный комплекс. По мнению Фельгенгауэра, это предложение имеет несколько политических подтекстов, которыми президент Армении выражает свою лояльность российской стороне на фоне планов Еревана подписать новый договор с Евросоюзом.

Газета «Айкакан жаманак» пишет: «Армяно-российские экономические отношения, несмотря на красивые заявления, испытывают не самые лучшие времена. Конечно, согласно официальной статистике, экспорт товаров из Армении в Россию постоянно растет. Если не ставить под сомнение подлинность данной статистики, то это можно считать позитивом. Между тем, чрезмерная интеграция экономики Армении в российскую экономику содержит в себе большие риски, поскольку Армения в экономическом плане становится более зависимой от Россия, которая, в свою очередь, периодически испытывает потрясения в связи с политизированными отношениями с другими странами и фактором цены на нефть и газ».