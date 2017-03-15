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Политика

Состоялся учредительный съезд партии «Страна абрикоса»

Заруи Постанджян (архив)

Заруи Постанджян (архив)

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По инициативе оппозиционного депутата Заруи Постанджян сегодня была учреждена партия «Страна абрикоса».

Сегодня на учредительном съезде новой партии Постанджян заявила: «Лозунг этой политической силы - «К Арарату». Кроме того, преамбула программы включает в себя небольшой отрывок из романа «Искры» нашего любимого писателя Раффи, который является философией о том, как мы должны организовать нашу жизнь. А нашу жизнь мы должны организовать, опираясь исключительно на наши силы. Никто не придет и вместо нас не организует нашу жизнь».

На вопрос Радио Азатутюн, успеют ли они принять участие в предстоящих в мае выборах в Совет старейшин Еревана, покинувшая недавно ряды партии «Наследие» Постанджян ответила: «Я не думаю, что в данный момент нужно говорить об этом, потому что об этом говорить рано. Но должна отметить, что мы будем участвовать во всех политических процессах».

Постанджян, не называя имен, сказала, что в новую партию вступят также члены «Наследия».

В своем выступлении на съезде Заруи Постанджян отметила, что они пойдут на смену власти с целью осуществления бархатной революции.

Она также упомянула представителей вооруженной группы «Сасна црер», в июле прошлого года захватившей территорию полка патрульно-постовой службы полиции и в настоящее время находящихся в заключении.

Постанджян заявила, что участниками внутриполитической жизни Армении станут также армяне Диаспоры, отметив, что пока не может назвать имена, но среди них будут и известные люди.

По ее словам, они будут добиваться объединения Армении и Нагорного Карабаха.

Оппозиционный деятель сообщила, что председатель партии «Страна абрикоса» будет избран на предстоящем съезде партии.

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