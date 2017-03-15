Архиепископ Гарегин Бекчян избран местоблюстителем Константинопольского Армянского Патриарха
Предводитель Армянской епархии Германии, архиепископ Гарегин Бекчян по итогам состоявшегося сегодня голосования был избран местоблюстителем Константинопольского Армянского Патриарха. Об этом сообщает издание «Луйс».
В голосовании приняли участие 34 священнослужителя Патриархии. Архиепископ Бекчян получил 23 голоса, другой кандидат - нынешний местоблюститель Константинопольского Армянского Патриарха, архиепископ Арам Атешян получил 11 голосов.
Еще один кандидат, глава духовного совета Константинопольской Армянской Патриархии, епископ Саак Машалян ранее заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов местоблюстителя Патриарха в пользу Гарегина Бекчяна.
Нынешний местоблюститель Патриарха Арам Атешян теперь должен будет оставить этот пост, а новоизбранный местоблюститель будет руководить Патриархией до избрания нового Патриарха, в то же время руководя подготовкой процесса выборов.
Ожидается, что в течение следующих 10 дней будет сформирована инициативная группа, которая вместе с местоблюстителем будет заниматься подготовкой выборов нового Патриарха. Если в течение 6 месяцев выборы проведены не будут, то для местоблюстителя и инициативной группы потребуется вотум доверия.
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