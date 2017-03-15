В Москве состоялись армяно-российские переговоры на высшем уровне

Президент Армении Серж Саргсян в рамках официального визита в Российскую Федерацию сегодня встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба главы армянского государства, руководители двух стран-стратегических партнёров обсудили повестку армяно-российских отношений в двустороннем и многосторонних форматах и вопросы, касающиеся сотрудничества. Они затронули ход выполнения договорённостей, достигнутых на высоком уровне в различных отраслях.

Серж Саргсян и Владимир Путин обсудили процесс урегулирования нагорно-карабахской проблемы, обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам и вызовам.

В начале встречи в узком составе президент РФ, приветствуя коллегу, сказал, что 3 апреля Россия и Армения будут отмечать 25-летие установления дипломатических отношений, и за эти годы армяно-российские отношения приобрели союзнический характер.

«Мы активно взаимодействуем практически по всем направлениям в международных организациях, включая те, которые созданы на постсоветском пространстве, и в универсальных международных организациях.

За эти годы произошло много событий, но отношения между Арменией и Россией всегда строились на основе очень глубоких корней, уходящих в века, в прошлое. Так оно и продолжается на настоящем этапе развития.

Мы знаем, что наша встреча проходит также на фоне подготовки к крупным внутриполитическим событиям в Армении: 2 апреля намечаются выборы в парламент, Национальное собрание, и всё это ещё связано с конституционной реформой. Процесс, видимо, непростой, но уверен, что Армения под Вашим руководством пройдёт этот этап своего развития. Мы искренне желаем Вам успехов», - отметил президент Путин.

Президент Серж Саргсян выразил благодарность Владимиру Путину за приглашение посетить Российскую Федерацию с официальным визитом и отметил, что взаимодействие двух стран непрерывно обогащается, появляются новые вопросы, и регулярные встречи на высшем уровне позволяют подвести итоги проделанной работы за конкретный период и, естественно, наметить главные направления нашего сотрудничества на ближайшее будущее и на перспективу.

«На самом деле этот год юбилейный для наших отношений: отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений. Эти годы стали периодом тесного сотрудничества, и мы дошли до истины в союзнических отношениях.

Характер таких отношений всегда диктует повестку дня. Уверен, что и сегодняшняя наша встреча будет содержательной, Владимир Владимирович, и пройдёт в атмосфере полного взаимного доверия. Спасибо за приглашение, за тёплый приём», - сказал президент Саргсян.

После встречи в узком составе состоялись переговоры в расширенном формате, при участии членов делегаций двух стран.

В честь находящегося с официальным визитом в Российской Федерации президента Сержа Саргсяна от имени президента Российской Федерации Владимира Путина был дан официальный обед.