РПА неоднократно злоупотребляла административным ресурсом - «Трансперенси Интернешнл»

С начала избирательной кампании Антикоррупционный центр «Трансперенси Интернешнл» зафиксировал многочисленные случаи злоупотребления административным ресурсом. По словам авторов исследования, в основном злоупотребления совершала правящая Республиканская партия Армении (РПА).

«Это и участие членов территориальных и окружных избирательных комиссий в кампании. Было зафиксировано 10 случаев, когда государственные, региональные или общинные чиновники в рабочее время либо принимали участие в работе штаба, либо участвовали в мероприятии. Участие сотрудников образовательных учреждений, преподавательского состава. Со стороны СМИ и наблюдателей было зафиксировано шесть таких случаев», - отметил руководитель программ Антикоррупционного центра «ТИ» Варужан Октанян.

По его словам, было также зафиксировано 13 случаев, когда неправящим политическим силам чинили препятствия в вопросе предоставления штабов или организации мероприятий, что также является злоупотреблением административным ресурсом.

«Наши наблюдатели также зарегистрировали два случая размещения избирательных штабов правящей партии в зданиях государственных или муниципальных органов. Также по статье «другие пособия» выписывались суммы и раздавались среди неимущих», - отметил Октанян.

По его словам, были прямые и косвенные злоупотребления, в том числе предоставление государственных средств в качестве взятки, оказание давления на учителей и директоров школ. Согласно результатам мониторинга, административным ресурсом злоупотребил и премьер-министр Карен Карапетян.

Помимо злоупотреблений, Антикоррупционный центр «ТИ» также зафиксировал и другие нарушения, которые допустили неправящие силы. По словам Октаняна, помимо РПА, подкупом избирателей также занимались блок «Царукян» и партия «Армянское возрождение», есть также разговоры насчет блока «Оганян-Раффи-Осканян».