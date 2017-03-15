Левон Ераносян лично вовлечен в инцидент в Джрарате – Самвел Бабаян

Заместитель начальника Полиции Армении Левон Ереносян лично вовлечен в кровавый инцидент в селе Джрарат Армавирской области. Такое мнение в беседе с Радио Азатутюн выразил поддерживающий избирательный блок «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО) бывший министр обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян.

Он подчеркнул, что командующий войсками полиции со своими родственниками действовал по указке властей, пытаясь таким образом держать в страхе людей и не позволить им участвовать в предвыборном собрании блока во главе с Сейраном Оганяном.

Отметим, что члены семьи генерал-лейтенанта Левона Ераносянга, в том числе его брат, полковник полиции Лерник Ераносян, прописаны в селе Джрарат, а глава села, республиканец Самвел Галстян является сыном его сестры.