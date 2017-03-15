«Из сельской администрации взяли оружие и пошли на наших» - мать пострадавшего

Произошедший накануне инцидент в Джрарате начался в школе с потасовки между подростками, а затем ссора переместилась на территорию, прилегающую к зданию сельской администрации. Об этом Радио Азатутюн сообщила Зина Мелконян, мать 17-летнего Айка Мелконяна, одного из пострадавших, который получил огнестрельное ранение.

По словам Зины Мелконян, племянник сельского старосты, ученик 9-го класса Рафаэль обругал ее сына в присутствии друга, что впоследствии вылилось в более масштабную драку.

«Они из здания сельской администрации вынесли оружие и пошли на наших. Раздались выстрелы, мы уже поняли, что напали на нашего ребенка», - рассказала она.

В Джрарате, напомним, произошел инцидент и 12 марта. Тогда предвыборный блок «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО) выступил с заявлением в связи с инцидентом, утверждая, что представитель правящей Республиканской партии Армении Самвел Галстян, который, согласно блоку, является родственником заместителя начальника полиции Левона Ераносяна, высказывал угрозы в адрес жителя села, сторонника оппозиционного блока. Более того, согласно ОРО, один из людей из окружения сельского старосты наставил на сторонника блока пистолет.

Накануне один из сайтов опубликовал видео, согласно которому во время вчерашнего инцидента там присутствовал также заместитель главы полиции Армении Левон Ераносян.

Зина Мелконян только косвенно подтвердила присутствие Левона Ераносяна. На вопрос, были ли в инцидент вовлечены Ераносяны, она сказала: «Ну, это они».

На вопрос, был ли последний инцидент связан с выборами, он отметила, что они являются беспартийными и что инцидент начался с ругательств.