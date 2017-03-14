Серж Саргсян в Москве раскритиковал ОДКБ

Сегодня в своем выступлении в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) президент Армении Серж Саргсян раскритиковал ОДКБ, в частности, отметив: «Договора должны соблюдаться и выполняться всецело, а не избирательно, в зависимости от конъюнктуры».

Саргсян напомнил: «В рамках ОДКБ еще в 2000 году было принято заявление, где четко зафиксировано: «Военно-политические отношения между государствами-участниками Договора носят приоритетный характер по сравнению с военными связями и контактами с третьими странами, не входящими в Договор о коллективной безопасности». То есть, здесь все довольно ясно очерчено, охвачен весь спектр: от политических заявлений до военного сотрудничества. Развивая эту тему, не могу не отметить, что нарушение вышеуказанного принципа не способствует повышению авторитета Организации. Договора должны соблюдаться и выполняться всецело, а не избирательно, в зависимости от конъюнктуры».

Согласно сообщению пресс-службы президента Армении, Серж Саргсян в своем выступлении также отметил: «В прошлом году мы отмечали 25-летие независимости Республики Армения. Мы прошли трудный, но достойный путь. Мы стартовали в трудных условиях. Вероятно, ни одна из бывших республик Советского Союза не имела такой неблагоприятной стартовой позиции.

Несмотря на необходимость преодоления последствий землетрясения 1988 года, навязанную нам войну и хлынувший в Армению поток беженцев, блокаду, разрушенные экономические связи с внешним миром, энергетический кризис, множество других проблем, Армения предприняла уверенные шаги по восстановлению своей независимой государственности. И сегодня поколение независимости постепенно принимает на себя ответственность за страну, которая вступила в новый этап реформ общегосударственного масштаба».

В связи с предстоящими парламентскими выборами Саргсян сказал: «В Армении 2 апреля состоятся очередные парламентские выборы - первые после проведенной в стране Конституционной реформы. Преобразования, которые мы сегодня реализуем, через год приведут нас к формированию полноценной парламентской формы правления, более активной и конституционно защищенной роли политической оппозиции, формированию более транспарентной и эффективной системы управления. Предвыборная кампания уже началась, и первые реакции международных организаций свидетельствуют о том, что нам удалось создать условия проведения выборного процесса, соответствующего международным стандартам».

В части отношений Армения-Россия президент Армении отметил: «Во внешней политике Армении одно из приоритетных мест отводится последовательному углублению и расширению союзнического взаимодействия с Российской Федерацией. За последние годы двусторонние отношения между нашими странами вышли на самый высокий по своей интенсивности и насыщенности уровень. И, что немаловажно, они основаны на взаимном доверии и обоюдной уверенности в надежности и перспективности нашего партнерства.

В этом году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией, а также 20-летие большого Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года.



На протяжении многих столетий Армению и Россию связывают прочные узы дружбы наших народов. Мы плечом к плечу прошли испытание временем и историей, что предопределило уверенное развитие межгосударственных отношений в русле стратегического союзничества.

Беспрецедентно высокий уровень армяно-российского сотрудничества сегодня характеризуется активным политическим диалогом на высшем уровне.

Свидетельством тому является тесное взаимодействие в торгово-экономической, военно-политической, научно-технической и гуманитарной областях, а также активное межпарламентское и межрегиональное сотрудничество. Армения и Россия развивают эффективное многостороннее взаимодействие в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ».

Касаясь карабахской проблемы, Саргсян сказал: «До 2016 года наши партнеры уверяли нас, что, культивируя пропаганду войны и антиармянскую истерию, Баку решает свои внутриполитические задачи.

Развязанная Азербайджаном в апреле 2016 года четырехдневная военная авантюра против Нагорного Карабаха стала воплощением именно этой многолетней милитаристской пропаганды и политики Баку, противопоставляемых желанию народа Арцаха свободно распоряжаться своей судьбой на собственной земле.



На последовавших за апрельской войной саммитах по Нагорному Карабаху, проведенных в Вене и Санкт-Петербурге, была четко обозначена необходимость безусловного выполнения бессрочных трехсторонних соглашений 1994-1995гг. о прекращении огня. Также была достигнута договоренность о создании механизма расследования нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта и увеличении числа наблюдателей ОБСЕ. Однако Азербайджан, как и прежде, уклоняется от выполнения этих договоренностей.



Армения, как гарант безопасности народа Нагорного Карабаха, вынуждена прилагать усилия, чтобы сохранить баланс в регионе и не допустить новой эскалации. При этом мы готовы соразмерно ответить на любую попытку развязывания новой войны.



Война – не путь решения проблемы. Альтернативы переговорам нет.

Армения вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ – Россией, Соединенными Штатами и Францией –продолжит работу в направлении исключительно мирного урегулирования Нагорно-карабахского конфликта».

Серж Саргсян затронул также тему нового соглашения, которое должно быть подписано между Арменией и Евросоюзом. «Буквально две недели назад Армения и ЕС завершили переговоры по новому рамочному документу, положения которого отражают объем и уровень наших отношений. Они позволят обозначить перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества, с учетом взятых Арменией обязательств в других интеграционных объединениях.



Армения развивает активные партнерские отношения с Соединенными Штатами Америки на различных уровнях. За последние годы активизировались наши отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского и Латиноамериканского регионов. Мы видим перспективы реализации крупных инфраструктурных проектов в формате инициативы «Экономического пояса Шелкового пути», что позволит диверсифицировать логистические возможности не только Армении, но и других стран Евразийского экономического союза.



Находясь на стыке разных регионов и интересов, наша внешняя политика, основываясь на тысячелетней истории, исходит из того, что можно и нужно совмещать свои национальные интересы с интересами ключевых партнеров в целях обеспечения мира, стабильности и региональной безопасности. Мы уверены, что такой подход понятен и приемлем для наших партнеров», - в Москве заявил президент Армении.