Ашотян: Мы не будем играть в игру по поднятию рейтинга ОРО

Вопрос об инциденте в селе Джрарат, где спор между сторонниками правящей Республиканской партии Армении (РПА) и предвыборного блока «Оганян-Раффи-Осканян» сопровождался выстрелами, находится исключительно в поле правового регулирования правоохранительных органов. Такое мнение в беседе с Радио Азатутюн сегодня высказал зампредседателя РПА Армен Ашотян.

«С политической точки зрения, естественно, республиканцы осуждают любое нарушение Избирательного кодекса и вообще любое нарушение закона. У РПА нет нужды в проведении кампания с нарушениями. А что касается причинно-следственных связей инцидента, думаю, что следствие покажет, и на данный момент нет абсолютно никакой необходимости давать политические оценки, потому что данный вопрос находится исключительно в ведении правоохранительных органов», - отметил он.

Ашотян не исключил, что между гражданами в общинах могут быть противоречия, которые только обостряются во время выборов. «Но увязывать это с политическими процессами, думаю, не вполне корректно. В любом случае, давайте дождемся оценки правоохранительных органов. Делать из этого инцидента пропаганду или антипропаганду, думаю, неправильно», - заявил представитель правящей партии.

По словам Ашотяна, некоторые СМИ пытаются в текущих выборах создать сюжет, в котором ОРО противопоставляется РПА. «В таком противопоставлении нет никакой необходимости. Я понимаю, что с точки зрения пропаганды это также может быть выгодно и ОРО, потому что, противопоставляясь силе, имеющей самые большие политические амбиции, они видят шанс повысить свой рейтинг. Но мы в эти игры играть не будет», - подчеркнул зампред РПА.