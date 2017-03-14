Серж Саргсян предлагает создать в Гюмри армяно-российский оборонно-промышленный комплекс

Начался официальный визит президента Армении Сержа Саргсяна в Москву.

Визит является частью мероприятий, посвященных 25-й годовщине установления дипломатических отношений между Арменией и Россией. Встреча Саргсяна и его российского коллеги Владимира Путина запланирована на среду.

В преддверии визита Серж Саргсян в очередной раз заявил, что Россия является главным инвестором в экономику Армении и главным экономическим партнером страны. В статье, опубликованной в российской газете «Известия», президент Армении также подчеркнул, что Россия является ключевым партнером страны в ряде других областей, включая энергетику, транспорт и так далее. Кстати, заголовок статьи похож на предвыборный лозунг правящей Республиканской партии Армении: «Безопасность и устойчивое демократическое развитие».

В статье Серж Саргсян высказывает мнение о том, что потенциал армяно-российского сотрудничества значительно больше, предлагая обсуждение армянской и российской сторонами проекта создания совместного оборонно-промышленного комплекса в Гюмри, где находится 102-я российская военная база. Этот комплекс, по словам Саргсяна, мог бы стать платформой для налаживания делового военно-технического сотрудничества между Россией и граничащими с Арменией государствами с выходом на традиционные для РФ рынки вооружений.

С двумя из четырех стран, граничащих с Арменией - с Ираном и Азербайджаном, у России имеется углубленное сотрудничество в области оборонной промышленности. В рамках этого сотрудничества Россия уже поставила Азербайджану вооружения на миллиарды долларов. А с Ираном Россия подписала соглашение о продаже зенитно-ракетных комплексов «С-400».

В статье, опубликованной в газете «Известия», Серж Саргсян также говорит о мерах укрепление демократических институтов и развития гражданского общества Армении, о шагах, направленных на развитие экономики. В большей части публикации, кстати, речь идет о карабахском вопросе и армянской армии, которая, как пишет Саргсян, «уже долгое время считается одной из самых сильных и боеспособных в регионе».

Относительно карабахского вопроса, президент Армении пишет: «Наши контрпартнеры в Баку должны наконец понять, что Армения и страны-сопредседатели говорят на одном языке: в цивилизованном мире альтернативы переговорам нет, война – не путь решения проблем и только посредством диалога, а не языка ультиматумов, можно прийти к миру».