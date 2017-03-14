Обзор прессы за 14 марта

В беседе с корреспондентом газеты «168 жам» российский политолог Григорий Трофимчук, говоря о теме карабахского урегулирования в контексте визита президента Армении Сержа Саргсяна в Москву, отметил: «От переговоров Саргсян-Путин по карабахскому урегулированию нужно ожидать то же, что и всегда: заявления, призывы к решению вопроса дипломатическими методами, к компромиссам. В действительности же Армении в такой ситуации ничего не надо, кроме гарантии, что азербайджанская армия не проникнет вглубь территории [Карабаха]. Однако Москва таких гарантий дать не может».

Газета «Чоррорд ишханутюн» обращается к теме текущей предвыборной кампании: «Наверное, настало время, чтобы в Армении все виды агитационной пропаганды были запрещены законом, и в первую очередь встречи с избирателями. Но вопрос не только в коррупционных рисках. Мероприятия, называемые встречами с избирателями, просто унизительны, если не сказать антигигиеничны, а их освещение по разным телеканалам вообще недопустимо, потому что у более или менее нормальных людей от этого вырабатывается комплекс. Такое впечатление, что часть населения занимается попрошайничеством, в то время, как политики, участвующие в таких встречах, делают это с выражением брезгливости на лице».

Редактор газеты «Аравот» пишет: «В Армении не может быть честных, справедливых выборов. В стране, где большинство избирателей неимущие или попрошайки, которые ждут милостыни от правителей, целуют руки и ноги феодалам, понятия «парламент», «президент», «партия», «политическая борьба» можно употреблять с большой оговоркой».