Премьер не был осведомлен о выстрелах в Джрарате

Посетивший сегодня в рамках избирательной кампании ереванскую общину Аван премьер-министр Карен Карапетян заявил, что правящая Республиканская партия Армении (РПА) представила амбициозную, но реалистичную программу, и предложил избирателям задать ему вопросы.

Принимая во внимание то обстоятельство, что девиз РПА - «Безопасность и прогресс», Радио Азатутюн попыталось выяснить у Карена Карапетяна, как он оценивает тот факт, что перед выборами, в ходе избирательной кампании, в частности в селе Джрарат Армавирской области, звучат выстрелы, к чему причастны также сторонники РПА.

Премьер сначала заявил, что не осведомлен об инциденте в Джрарате. На пояснение Радио Азатутюн, что накануне между родственниками заместителя начальника полиции Левона Ераносяна и сторонниками блока «Оганян-Раффи-Осканян» произошел инцидент с использованием пистолета, Карен Карапетян ответил: «Я отношусь к этому очень плохо, будь то на предвыборном этапе, на поствыборном этапе или на каком-то другом этапе – очень плохо отношусь. Я горжусь и радуюсь, когда слышу, что город Ереван вошел в список самых безопасных городов, и это является нашей общей целью».

Премьер-министр заявил, что во время встреч с партнерами РПА они говорят о подобных проблемах. «Более того, если помните, в самом начале избирательной кампании я в своем выступлении призвал к тому, чтобы мы во время этих выборов показали новую культуру, более толерантную, и чтобы наша конкуренция была идеологической, чтобы мы старались не наклеивать ярлыки, не очернять. Именно по этой причине я на самом деле не знаю, что произошло, но отношусь к этому очень плохо», - добавил Карен Карапетян.

На уточняющий вопрос Радио Азатутюн, означает ли это, что виновным будут сделаны замечания, премьер ответил: «Послушайте, мы хотим построить страну закона, правильно? Полиция, следственные органы хоть и действуют при правительстве, но они действуют по своим правилам. Следовательно, я как премьер-министр заинтересован в том, чтобы любое преступление было раскрыто? Да! Заинтересован в том, чтобы преступник был наказан? Да! Наказание имеет отношение к партийной принадлежности, цвету кожи и прочему? Нет!»

«Я подобного не говорил» - премьер о «неисправной военной технике»

Премьер-министр Карен Карапетян на днях в Национальном собрании сделал довольно примечательное заявление, отметив, что по причине некачественного дизельного топлива в ходе апрельской четырехдневной войны танки не дошли до места. Заявление премьер-министра вызвало довольно большой шум, бывший министр обороны Армении, а ныне представитель блока «Оганян-Раффи-Осканян» Сейран Оганян опроверг, что были подобные проблемы.

В ответ на просьбу одного из журналистов прокомментировать эту ситуацию премьер-министр не дал четкого ответа.

«Во-первых, я не говорил, что боевые действия пострадали из-за некачественного дизельного топлива, - заявил Карен Карапетян и продолжил: - То, что я сказал, и сейчас тоже повторю. Да, в Республику Армения поступало некачественное [дизтопливо]… даже не дизтопливо, а другое топливо, при смешивании которого с дизтопливом, как сообщают, техника не работала. И именно по этой причине та очередная партия топлива, которую мы остановили, была не дизтопливом, и впоследствии оказалось, что это называется печным топливом. В Армению было завезено 460 тонн. Я заявляю, что оно не имеет такого потребления, и мы позволили завезти это топливо в Армению исключительно по той причине, что у нас несовершенный норматив, который не ограничивает это. Но мы однозначно знаем, что спроса на это топливо в стране нет. Следовательно, не нужно много ума, чтобы понять, что это топливо должно смешиваться и продаваться под видом другого топлива, если спроса на него нет. Но, не имея законного основания на то, чтобы не впускать его в страну, мы, во всяком случае, в данный момент очень четко следим за тем, куда пойдет это топливо. Именно по этой причине в этом нет ничего необычного, то, о чем я заявил, я вновь заявляю».