Пашинян: Власти пытаются углубить созданную ими же трясину

Члены предвыборного блока «Елк» («Выход») сегодня снова прошлись по дворам ереванской общины Малатия-Себастия, чтобы убедить людей в том, что «выход есть».

Член блока, представитель партии «Гражданский договор», депутат НС Никол Пашинян заявил, что кандидаты, выдвинутые правящей Республиканской партией Армении, «дали обет молчания».

По его словам, на этих выборах правящая партия пытается углубить трясину, которую она сама же и создала, а кандидаты, которых выбирают от этой партии, не участвуют в дебатах в парламенте.

«Депутатов Национального собрания выбирают не для того, чтобы они молчали, а для того, чтобы решали проблемы народа, поднимали вопросы, важные для страны, и предлагали решения», - подчеркнул Пашинян.