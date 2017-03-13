На «монопольном» рынке бананов и сахарного песка заметен рост цен

На рынке бананов и сахарного песка в последние дни заметен рост цен. Если в начале года цена на бананы снизилась до 600 драмов, то сегодня бананы продаются примерно по 800 драмов. А сахарный песок подорожал примерно на 20 драмов – с 390 до 410 драмов.

«Цена на бананы в течение последнего месяца колебалась, я привожу общую усредненную цифру – в пределах от 630 до 650», - в беседе с Радио Азатутюн сказала советник председателя Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Гаяне Саакян.

«По части сахарного песка некоторое повышение заметила комиссия, мы проинформировали общественность о том, что комиссия осуществляет контроль на этом рынке, поскольку на этом рынке имеется доминирующий хозяйствующий субъект, с целью выяснения обоснованности повышения цены комиссия начала изучение на этом рынке, в данный момент идет изучение», - добавила Саакян.

Рынки указанных двух товаров, по мнению специалистов, являются монопольными. Монополия на сахарный песок принадлежит компании «Алекс григ», которая принадлежит семье депутата Национального собрания Самвела Алексаняна. А на рынке бананов продолжает занимать доминирующее положение компания «Кетрин групп», которую связывают с именем бывшего начальника Службы принудительного исполнения судебных актов Миграна Погосяна. Оба сегодня выдвинуты в качестве кандидатов в депутаты по территориальному списку правящей Республиканской партии Армении.

«Не было никакой экономической причины для того, чтобы цены на эти товары повысились, кроме того, что экономика является монополизированной», - в беседе с Радио Азатутюн прокомментировал экономист Ваагн Хачатрян. «Более того, в связи с сахарным песком скажу, что начиная с января на мировом рынке цены снижаются», - добавил он.

Экономист связывает подобный рост цен с избирательной кампанией. Более того, он считает это предупреждением, направленным потребителям: «Люди, которые заняты продажей или поставками этих продуктов, по всей вероятности, для обеспечения своих расходов повышают цены. Это послание избирателям: смотрите, как мы поступаем с вами. Мы сейчас нуждаемся в деньгах и заранее уже берем у вас деньги, поднимая цены. Уже не будем ждать завершения выборов, как это было раньше».

Руководитель общественной организации «Информированный и защищенный потребитель» Бабкен Пипоян обусловливает рост цен в основном монополизированной экономикой. «Обусловлено это предвыборной кампанией или нет, но в мире нет государства, где бы не были созданы механизмы регулирования цен или где созданные механизмы не реализовывались бы в лучшем виде, особенно когда мы имеем дело с товарами первой необходимости или с рынком, где есть занимающий доминирующее положение хозяйствующий субъект», - сказал он.

В компании «Кетрин груп» пока отказываются объяснять повышение цен. Не удалось получить объяснения и в компании «Алекс григ».