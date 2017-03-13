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Политика

Кандидат от РПА считает нереалистичным выполнение предвыборных обещаний оппозиции

Ваграм Багдасарян

Ваграм Багдасарян

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Рейтинговый кандидат от Республиканской партии Армении (РПА) по избирательному округу N9 Ваграм Багдасарян считает абсурдом реализацию предвыборных обещаний, которые делает оппозиция, в течение одного месяца или даже одного года.

Одновременно, руководящий член правящей партии пообещал, что уже в 2018 году РПА обеспечит «динамичный» рост, а в 2019-20 годах – скачок в темпе роста.

Напомним, что на днях лидер блока «Царукян» Гагик Царукян заявил в Ванадзоре, что в случае получения большинства мест в парламенте уже в течение месяца выполнит все свои предвыборные обещания.

В беседе с Радио Азатутюн руководитель парламентской фракции РПА так и не уточнил, какую политическую силу он имеет в виду. «Это те же люди, которые в свое время были во власти и могли осуществить эти цели», - отметил он.

Говоря о сообщениях о подкупе избирателей, Ваграм Багдасарян отметил: «Такие негативные явления существовали, но борьба становится все более и более цивилизованной. И моя миссия в основном заключается в том, что нужно призывать наших граждан, общественность не поддаваться подобным соблазнам».

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