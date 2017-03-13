Царукян: Тот, кто виноват в создавшейся в стране плохой ситуации, должен уйти

Гагик Царукян, который в ходе нынешней избирательной кампании еще не говорил о необходимости смены власти, на встрече с избирателями в Апаране заявил, что «тот, кто виноват в создавшейся в стране плохой ситуации, должен уйти».

В своем выступлении лидер блока большое внимание уделил улучшению экономической ситуации в Армении, сочтя приоритетной задачей обеспечение возможности получать кредиты под низкие процентные ставки.

В Апаране, так же как в Талине, Аштараке и других населенных пунктах, граждане обращались к Гагику Царукяну с письмами и различными просьбами, в основном за материальной помощью.

Напомним, на прошлой неделе председатель Центральной избирательной комиссии Армении Тигран Мукучян заявил, что предоставление подобной помощи в ходе избирательной кампании, а также обещание предоставить денежную помощь после выборов 2 апреля, может рассматриваться как избирательная взятка.

Лидер блока «Царукян» сегодня коснулся заявления Мукучяна, сказав: «Нет такого человека, который бы обратился ко мне и я ему не помог. А г-н Мукучян указывает на закон: больше не давай людям обещаний. Обещание – это тоже взятка. Ладно, пусть люди умрут… ничего больше не обещаю, дорогой народ. Г-н Мукучян запретил».

Тем не менее, сопровождавшие Гагика Царукяна лица собирали письма-просьбы граждан, обещая обязательно на них ответить.