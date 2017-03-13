Бунт в Батуми: власти обвиняют оппозицию

Грузинские власти не желают трактовать события в Батуми как социальный взрыв. Чиновники разных уровней сегодня говорили о вине части оппозиции, которая воспользовалась ситуацией и «хочет вернуться во власть». В «Национальном движении» сразу заявили о своей полной непричастности к событиям в Аджарии и потребовали от правоохранительных органов проведения детального расследования. В свою очередь, правозащитники и эксперты советуют властям воздержаться от чрезмерной политизации конфликта.

Солидные штрафы, выписанные в субботу патрульным экипажем за неправильную парковку в центре Батуми, обернулись погромом у здания Главного управления полиции Аджарии. По версии полицейских, нарушители дорожного движения отказались подчиниться обоснованным требованиям представителей закона, за что были задержаны. Сторонники водителей говорят, что полицейские выписали неправомерно высокие штрафы (200 лари) за мелкое нарушение.

К вечеру у здания полиции на улице Чавчавадзе собралась толпа людей, которые требовали освобождения задержанных. С наступлением темноты мирный протест сменился агрессией – в стражей правопорядка полетели камни, толпа начала крушить соседние объекты и поджигать стоящие рядом автомобили.

Полиция сначала реагировала вяло, лишь к полуночи применив спецсредства, что, однако, лишь раззадорило участников акции. И даже выполнение их требований по освобождению задержанных не возымело должного эффекта. Бесчинства продолжались всю ночь, и только к шести утра силами спецподразделений ситуацию удалось взять под контроль.

Около пяти утра со специальным обращением выступил премьер-министр Георгий Квирикашвили. Он призвал протестующих к спокойствию, назвав оппозицию зачинщицей беспорядков:

«Происходящее наглядно свидетельствует, что деструктивные политические силы использовали бытовой инцидент в целях эскалации напряженности. В своем стремлении реализовать свои замыслы эти силы не брезгуют ничем, даже расшатыванием основ государства. Они поощряют акты вандализма, пользуясь тем, что мы в целях недопущения дальнейшего обострения ситуации перевели полицию в режим минимального реагирования».

В заявлении премьера не были указаны конкретные оппозиционные силы. Однако позднее один из лидеров «Грузинской мечты» Арчил Талаквадзе прямо сказал, кого именно власти считают зачинщиками беспорядков:

«Прежние лидеры «Национального движения» использовали напряженную обстановку в своих политических целях. На кадрах хорошо видны представители этой партии. Кто принимал непосредственное участие и кто осуществлял организацию беспорядков, это выяснит следствие. Эти люди ответят по всей строгости закона».

В «Нацдвижении» отрицают какую бы то ни было причастность к событиям в Батуми. Оппозиционная партия призывает власти к скорейшему расследованию всех обстоятельств конфликта. Один из лидеров ЕНД Заза Бибилашвили также потребовал от правоохранителей выяснить, почему к мирной акции присоединились хулиганы и вандалы, которые трансформировали социальный протест в антигосударственную акцию.

Между тем Народный защитник Уча Нануашвили сегодня предостерег власти от трактовки событий только в политическом ключе:

«Народный защитник призывает органы правопорядка к объективному и беспристрастному расследованию произошедшего. Вместе с тем в ходе дознания необходимо выяснить, являлось ли ночное противостояние следствием стихийного протеста или имело место сознательное управление событиями. Между тем государственные власти должны дать ответ на этот вопрос после всестороннего расследования, а до этого призываю всех избегать политизации событий и превращения их в предмет политических манипуляций».

По мнению политолога Гии Хухашвили, в своем рвении придать социальному протесту политический окрас власти оказывают себе медвежью услугу, так как в будущем это чревато повторением вчерашних событий:

«На самом деле, вчерашний инцидент был последней каплей в терпении людей, которые отчаялись от невыносимой жизни. Произошедшее должно было бы стать отрезвляющим сигналом для властей, так как социальные риски весьма возросли. Предельно ясно, что некоторые силы попытались капитализировать стихийный протест в своих политических целях. Однако, к сожалению, власти пошли по проторенной дорожке, видя во всем только козни «Нацдвижения». Между тем болезнь постепенно приобретает хронический характер, так как власти ставят диагноз не истинной причине заболевания, а ее последствиям».

Есть еще один аспект, на котором заострил внимание Гия Хухашвили. Власти, приписывая Саакашвили все происходящие в Грузии деструктивные процессы, нивелируют значимость других политических сил, говорит политолог.

«Получается, что в стране не происходит ничего, кроме схватки между силами добра («Грузинской мечтой») и силами злобного «Миши из Киева». Рассмотрение событий исключительно через эту призму лишает голоса конструктивную оппозицию, расчищая дорогу к власти тем радикальным движениям, которые, в случае прихода, сметут и тех, и других», – предостерег Хухашвили.

«Эхо Кавказа»