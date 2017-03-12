В ближайшие годы премьер-министр ожидает инвестиции в Армении в размере 3,2 миллиарда долларов

Накануне в рамках избирательной кампании представители правящей Республиканской партии Армении (РПА) провели встречи в Сюнике.

Возглавляющий список РПА министр обороны Виген Саргсян сказал: «Мы уверенно говорим вам: та программа, которую мы представили на ваш суд, хоть и кажется очень амбициозной, на самом деле очень реалистична».

Выступая на встрече в Капане первый зампред РПА, премьер-министр Карен Карапетян заявил: «Мы обещаем то, что мы можем сделать». Глава правительства отметил, что в ближайшие годы ожидает инвестиции в Армении в размере 3,2 миллиарда долларов, из которых 840 миллионов долларов уже в этом году.

«Мы должны использовать то обстоятельство, что Сюникская область соседствует с дружественным нам Ираном. Сегодня наш оборот [с Ираном] составляет от 50 до 75 миллионов долларов без учета энергетики… и я не преувеличу, если скажу, что его можно довести до 1 миллиарда», - заявил Карен Карапетян.