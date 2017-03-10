Москва может играть ведущую роль в урегулировании карабахского конфликта - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Кремле после переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным сегодня также принял участие в заседании Совета российско-турецкого сотрудничества высшего уровня.

Как передает информагентство «Спутник», в своей речи, среди многих других вопросов, Эрдоган также коснулся урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«События, происходящие на линии соприкосновения, еще раз показывают, насколько критична ситуация и насколько велика опасность возобновления войны между Азербайджаном и Арменией», - заявил турецкий лидер, добавив, что он убежден, что Россия может взять на себя ведущую роль в урегулировании карабахского конфликта.