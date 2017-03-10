Баку «разъяснил», почему препятствует осуществлению венских и санкт-петербургских соглашений

Размещение на линии соприкосновения войск наблюдателей ОБСЕ до вывода армянских вооруженных сил с «оккупированных земель» может привести к укреплению статус-кво и затягиванию конфликта. Об этом говорится в обращении Постоянного представительства Азербайджана при ОБСЕ Постоянному Совету ОБСЕ.

Официальный Баку утверждает, что не может пойти на этот шаг, который «в целом противоречит целям Минского процесса».

В обращении «о важности проведения субстантивных переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта», согласно азербайджанскому информагентству «АПА», представитель Азербайджана отмечает, что в прошлом году стороны пришли к соглашению о расширении офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ и завершении механизма расследования случаев нарушения режима прекращения огня: «Однако во время встречи в Санкт-Петербурге завершение механизма расследования в связи с выводом Вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских территорий было отложено. На обеих встречах стороны пришли к соглашению провести переговоры по всестороннему урегулированию конфликта. 20 июля 2016 года Азербайджан представил предложение расширить офис, если мандат изменен не будет. <...> К сожалению, затем на линии соприкосновения войск мы столкнулись с неприемлемыми элементами в связи с размещением наблюдателей ОБСЕ. Это же означает изменение стиля работы личного представителя действующего председателя ОБСЕ, что не соответствует достигнутым на уровне президентов договоренностям».

В результате, отмечает миссия Азербайджан в ОБСЕ, вопрос расширения офиса завершен не был: «Армения же начала пользоваться данной ситуацией, чтобы объяснить свое уклонение от субстантивных переговоров».

Отметим, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ не раз подчеркивали необходимость осуществления соглашений, достигнутых на встречах в Вене и Санкт-Петербурге. Армянская сторона всегда выражала готовность выполнить их.