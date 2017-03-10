Сейран Оганян: «Справедливость определенно будет нашей культурой управления»

Представители предвыборного блока «Оганян-Раффи-Осканян» сегодня проводили агитационную кампанию в Котайкской области Армении.

В своем выступлении в городе Раздан возглавляющий список блока экс-министр обороны Сейран Оганян заявил, что справедливость будет их культурой управления.

«Принципом нашего руководства определенно будет справедливость, потому что в такой стране как Армения, у которой нет больших возможностей, выхода к морю, развитой инфраструктуры, больших природных ресурсов, выход из подобной ситуации лежит только через справедливость, и это будет нашей культурой управления», - заявил Оганян.

Бывший министр обороны подчеркнул, что всю свою жизнь руководствовался принципом «жизнь – родине, честь - никому». Он пообещал возвратить народу его самую важную собственность – «достоинство человека».

Отметим, что после митинга в Раздане Оганян посетил избирательный штаб кандидата от другого оппозиционного блока «Елк» («Выход»), своего боевого товарища Сасуна Микаеляна. Во время посещения Микаеляна в здании штаба не было.