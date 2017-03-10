Мигран Погосян: Если это конкуренция между членами РПА, то это «корректная» конкуренция

Кандидат в депутаты от правящей Республиканской партии Армении (РПА), бывший руководитель Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Мигран Погосян в ходе предвыборной агитации накануне так и не призвал избирателей голосовать за правящую партию.

В беседе с Радио Азатутюн Погосян пояснил, что у него есть своя программа, свои подходы, свой пройденный путь, свой жизненный опыт и, таким образом, он предстает перед народом.

Бывший чиновник отметил, что является республиканцем, и что если люд отдают свой голос ему, то, следовательно, голосуют также за РПА.

«Что касается конкуренции между республиканцами, то если это даже и конкуренция, то корректная конкуренция», - подчеркнул Мигран Погосян.

Бывший начальник СПИСА вновь назвал «шоу» оффшорный скандал вокруг его имени, который разгорелся в прошлом году незадолго до его ухода с государственного поста. «Шоу закончилось», - подчеркнул он.