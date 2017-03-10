Олег Есаян освобожден с поста посла Армении в России

Сегодняшним указом президента Армении Олег Есаян освобожден от должности посла Армении в России. Другим указом на пост назначен Вардан Тоганян.

Отметим, что российский журналист Владимир Соловьев на днях в Ереване сказал, что в дни апрельской войны в Карабахе посол Армении в России не сделал ничего, в то время как посол Азербайджана активно работал.

В связи с этим Олег Есаян дал комментарий Tert.am, в котором отметил, что в течение года игнорировал «монолог» Владимира Соловьева, направленный против него. При этом, он подчеркнул, что Соловьев «явно лгал».

Между тем, как отмечает «Вестник Кавказа» со ссылкой на Tert.am, имя нового посла Армении в России Вардана Тоганяна упоминается в так называемых панамских документах, содержащих информацию о компаниях, зарегистрированных в офшорах и людях, стоящих за этими компаниями.

Также армянские СМИ отмечают, что Вардан Тоганян в 2014 году стал акционером компании «Шогакн», занимающейся обработкой алмазов.