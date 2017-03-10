Пашинян: Не будь Виген Саргсян протеже Сержа Саргсяна, то он не смог бы собрать и троих доверенных лиц
В тот момент, когда Виген Саргсян перестанет быть протеже Сержа Саргсяна, он не может собрать и троих доверенных лиц даже посредством объявления тендера.
Такое мнение в беседе с Радио Азатутюн накануне высказал оппозиционный депутат Национального собрания, занимающий третью строчку в списке блока «Елк» Никол Пашинян.
Ранее, возглавляющий список Республиканской партии Армении министр обороны Виген Саргсян заявил, что их команда на сегодняшний день не имеет конкурентов, и что с ними пытаются конкурировать оппозиционные силы, которые даже не могут набрать 2 тысячи доверенных лиц.
Пашинян назвал это циничным заявлением.
Накануне зампредседателя партии «Наследие», член блока «Оганян-Раффи-Осканян» также раскритиковал заявление Вигена Саргсян, заявив, что оно, по сути, разоблачающее и говорит о планируемой фальсификации выборов.
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