Пашинян: Не будь Виген Саргсян протеже Сержа Саргсяна, то он не смог бы собрать и троих доверенных лиц

В тот момент, когда Виген Саргсян перестанет быть протеже Сержа Саргсяна, он не может собрать и троих доверенных лиц даже посредством объявления тендера.

Такое мнение в беседе с Радио Азатутюн накануне высказал оппозиционный депутат Национального собрания, занимающий третью строчку в списке блока «Елк» Никол Пашинян.

Ранее, возглавляющий список Республиканской партии Армении министр обороны Виген Саргсян заявил, что их команда на сегодняшний день не имеет конкурентов, и что с ними пытаются конкурировать оппозиционные силы, которые даже не могут набрать 2 тысячи доверенных лиц.

Пашинян назвал это циничным заявлением.

Накануне зампредседателя партии «Наследие», член блока «Оганян-Раффи-Осканян» также раскритиковал заявление Вигена Саргсян, заявив, что оно, по сути, разоблачающее и говорит о планируемой фальсификации выборов.