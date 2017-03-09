Царукян обещает продолжить благотворительную деятельность после 2 апреля

Гагик Царукян, который богаче, чем все остальные вместе взятые кандидаты, возглавляющие списки других избирательных блоков и партий, сегодня пообещал продолжить свою благотворительную деятельность после выборов.

Подобным образом лидер блока «Царукян», по сути, ответил на вчерашнее заявление председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армении Тиграна Мукучяна.

Выступая около полудня на центральной площади Армавира, Царукян вновь дал материальные обещания. «Миша, значит, Царукян при стольких людях дает тебе слово, придешь после выборов, после 2 апреля, получишь от меня технику в подарок селу, - сказал он и добавил: – Но после выборов, чтобы выборы не были с этим связаны».

После того, как Царукян дал обещание Мише, он поручил члену парламентской фракции «Процветающая Армения» Араику Агабабяну, который родом из Армавира, зафиксировать, какое имущество необходимо одной из местных школ, и после выборов предоставить его.

«Значит, Агабабяну скажете, чтобы после 2 апреля какое имущество нужно… Агабабян, напишешь, после 2 апреля какое имущество нужно, мы отправим, чтобы дети занимались», - сказал он.

Радио Азатутюн сегодня не удалось выяснить в ЦИК, не является ли раздача подобных обещаний перед выборами также нарушением Избирательного кодекса.

В отличие от других членов блока «Царукян», Гагик Царукян в своих выступлениях продолжает избегать объявления дня выборов 2 апреля днем смены власти, подчеркивая, что впереди выборы, а не революция.

«Я сказал, не трогайте членов моей команды, чтобы не пролилась кровь народа. Я готов дать ответ, давайте проверяйте, делайте, что хотите, нет вопроса. Но я не хотел, чтобы кто-то хоть малость пострадал. Если бы я был таким человеком, то сказал бы: вперед, народ! Но я сказал: нет, я не должен брать на себя такую вину, чтобы не пролилась кровь моего народа, - напомнил о событиях 2015 года Царукян и продолжил: - Сегодня выборы, это уже не революция».

Вместо этого кандидат-миллионер значительную часть своей речи посвятил сложившейся в стране социально-экономической ситуации, призвав освободить от налогов малый и средний бизнес, являющийся «позвоночником» государства.

«Чем тяжелее ваше положение, тем еще тяжелее становится наше. После 2009 года вы все на себе чувствовали день ото дня, что положение еще более ухудшалось, не улучшалось. И чем дальше, тем больше будет ухудшаться», - предупредил Гагик Царукян.