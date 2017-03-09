По данным ВЦИОМ блок «Царукян» впереди

Подавляющее большинство жителей Армении (около 72%) намерено принять участие в парламентских выборах. К подобному выводу пришли эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам проведенного опроса.

Как сообщает «Интерфакс», российские социологи зафиксировали в Армении довольно высокий показатель людей, недовольных нынешним положением в стране. Так, около 78% респондентов недовольны ситуацией в стране, а каждый второй (около 51% респондентов) сказал, что ситуация ухудшилась в последние годы.

Граждане Армении больше всего недовольны безработицей. По мнению почти 45% опрошенных, найти работу очень трудно, 22% пожаловались на плохое состояние дорог, 13% - на бедность. Примечательно то, что несмотря на отмеченные показатели, по результатам исследования российского центра, деятельность правительства во главе с Кареном Карапетяном положительно оценили около 77% опрошенных, негативную оценку дали лишь 12%.

Российские социологи также выяснили, что значительная часть населения Армении, около 71%, внимательно следит за ходом избирательной кампании. Опрос был проведен среди 1600 жителей Армении в различных населенных пунктах республики 22-26 февраля.

По данным ВЦИОМ, среди участвующих в избирательной кампании политических сил в настоящее время самый высокий рейтинг у блока «Царукян» - около 26%, на втором месте – правящая Республиканская партия Армении (РПА) с 19%. «Интерфакс», однако, отмечает, что, несмотря на то обстоятельство, что в момент проведения этого опроса рейтинг блока «Царукян» был на 7 пунктов выше рейтинга РПА, однако в случае выборов по рейтинговой системе рейтинги этих двух политических сил почти уравниваются: блок «Царукян» - 25%, РПА – 23%.

По результатам того же исследования, шанс преодолеть установленный для блоков 7-процентный порог, а для партий 5-процентный порог имеют две силы: блок «Елк» и партия «Армянское возрождение».

Заметим, что результаты этого опроса почти совпали с результатами другого опроса, проведенного армянской организацией Gallup International Association (эта организация не имеет отношения к Gallup International). В частности, по результатам последнего опроса на первом месте опять же находится блок «Царукян» с 26,4%, на втором – РПА с 22,8%. Из других партий и блоков самый высокий рейтинг у блока «Елк» - 3,9%.

Всероссийский центр изучения общественного мнения проводил опросы в Армении и накануне президентских выборов 2013 года, зафиксировав, что рейтинг Сержа Саргсяна составлял 47%, а Раффи Ованнисяна – 28%. По итогам выборов, согласно Центральной избирательной комиссии Армении, Серж Саргясн получил более 58% голосов, а Раффи Ованнисян – более 36%.