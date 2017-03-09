Работники Разданского цементного завода требуют выплаты зарплат

Работники Разданского цементного завода сегодня собрались возле здания предприятия, чтобы потребовать зарплату за шесть месяцев.

По словам рабочих, им каждый раз называют новый крайний срок, однако денег они так и не получают. Последний такой крайний срок истек накануне. Рабочие говорят, что им даже не на что было подарить цветы женам по случаю праздника 8 марта.

«Не смог купить ей даже один цветок. Что нам делать? Помирать с голоду? А потом говорят, не уезжайте из Армении. А что нам делать? Нам чужого не надо, мы требуем свою зарплату», - посетовал один из рабочих завода.

Около 460 сотрудников завода с января находятся в вынужденном простое. Они не знают, смогут ли вернуться к работе на предприятии, которое испытывает финансовые трудности и переходит из рук в руки.

Рабочие завода утверждают, что на предстоящих выборах будут голосовать за партию, которая пообещает решить эту проблему. Один из протестующих сказал, что не верит нынешним властям, полушутя, добавив, что отдаст свой голос героям популярных в Армении индийских мыльных опер.

Рабочие не захотели встречаться с директором завода без камеры, но корреспондента Радио Азатутюн не пустили на территорию завода.

Сотрудник охранник, который не захотел представиться, призвал работников подождать еще одну неделю, заявив, что 15 марта у завода появится новый владелец. «Если не хотите ждать, то останетесь безработными», - предупредил он.