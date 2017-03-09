Никол Пашинян: Выход из социально-политического кризиса есть

Представители оппозиционного блока «Елк» («Выход») сегодня проводили избирательную кампанию в ереванском административном районе Малатия-Себастия.

Депутат Национального собрания, занимающий в списке блока третью позицию Никол Пашинян призвал граждан не отчаиваться.

«Блок «Елк» говорит вам, что выход из социально-политического кризиса в стране есть, и 2 апреля вы можете воспользоваться возможностью этого выхода», - заявил Пашинян.