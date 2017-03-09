Олланд: Франция может быть полезной в вопросе карабахского урегулирования

Вчера в Париже президенты Армении и Франции, Серж Саргсян и Франсуа Олланд, обсудили процесс карабахского урегулирования, вопросы, касающиеся двусторонних и международных отношений.

Франсуа Олланд заявил, что Франция может быть полезной, в частности, в вопросе карабахского урегулирования.

«Мы вместе с Россией и США являемся страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Мы хотим найти необходимое политическое решение и избежать повторения трагических инцидентов последних месяцев и недель. Необходимо разработать механизм, который позволит осуществлять миссию мониторинга и предотвращать действия, которые направлены против мира», - заявил Франсуа Олланд на совместной с Сержем Саргсяном пресс-конференции.

Французский лидер также обратился к теме Геноцида армян, вспомнив также свой «волнительный визит» в Ереван в 2015 году, когда отмечалось столетие Геноцида. «Своим присутствием я хотел подтвердить, что Франция будет продолжать поддерживать процесс признания Геноцида армян».

Олланд также высоко оценил дружбу между народами Франции и Армении. В свою очередь, президент Армении Серж Саргсян подчеркнул, что подходы двух стран по всем вопросам близки. «Это касается как наших двусторонних отношений, так и проблем, событий, происходящих в регионе», - заявил президент Армении.