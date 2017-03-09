Серж Саргсян: «По всем вопросам наши подходы очень близки»

Накануне в Елисейском дворце состоялась встреча находящегося во Французской Республике с официальным визитом президента Армении Сержа Саргсяна и Президента Франции Франсуа Олланда, по завершении которой подписаны документы, направленные на развитие и укрепление армяно-французского сотрудничества в ряде отраслей.

Как сообщает пресс-служба главы армянского государства, в частности, подписаны были: соглашение между Правительством Французской Республики и Правительством Республики Армения о французском университете в Армении; декларация о намерениях относительно сотрудничества в сфере туризма между Министерством иностранных дел и международного развития Французской Республики и Министерством экономического развития и инвестиций Республики Армения; рамочное соглашение о сотрудничестве между Национальной Академией наук РА и Французским университетом в Армении, федеральным университетом Тулуз Миди-Пиреней, Национальным центром научных исследований, Национальным политехническим институтом Тулузы, университетом Тулуз 3-Поль Сабатье , университетом Тулуз 1 Капитол, Тулузским университетом Жан-Жоре.

Президенты Армении и Франции подвели итоги переговоров в совместных заявлениях для СМИ.

В своем заявлении президента Серж Саргсян, в частности, отметил:

«Я очень благодарен президенту Франсуа Олланду за приглашение посетить Францию в этот важный, этапный для межгосударственных отношений Армении и Франции 25-ый год и за тёплый приём, которого я всегда удостаиваюсь на этой, ставшей родной, земле. Это лучший момент, чтобы совместно подвести итог нашим достижениям за четверть века и обсудить дела будущего.

Интересный факт: за прошедшие 25 лет только на уровне президентов состоялось порядка 25 визитов. Это свидетельствует о том, что армяно-французские отношения постоянно находятся в центре внимания и сотрудничества.

Только что мы завершили переговоры и обсудили разнообразные вопросы, представляющие взаимный интерес. С радостью констатирую, что по всем вопросам наши подходы очень близки друг другу - это касается как наших двусторонних отношений, так и проблем, событий, происходящих в регионе.

Несомненно, многовековая дружба и историко-культурные связи Армении и Франции, а также отсутствие политических проблем являются той основой, на базе которой наши отношения продолжают расширяться в атмосфере взаимного уважения и доверия.

Мы у удовлетворением констатировали наши достижения: стабильный политический диалог; очень прочные межпарламентские связи, активные экономические, научные и культурные связи; углубление децентрализованного сотрудничества; взаимовыгодное сотрудничество на международных площадках; осуществляемые со стороны Франции в Армении программы помощи; взаимная поддержка в важнейших вопросах международного значения; а также объёмное договорно-правовое поле.

Сегодня мы сделали ещё один шаг для углубления отношений, подписав документы в сферах туризма, межвузовского научно-образовательного сотрудничества. Несомненно, политический диалог высокого уровня является прочной основой также для эффективного экономического сотрудничества. И хотя наши экономические отношения не достигли уровня политических отношений, мы предпринимаем твёрдые шаги в этом направлении.

И как сказал господин президент, я сегодня в МЕДЕФ-е пытался убедить французских предпринимателей, что в Армении есть благоприятные инвестиционные условия, предложил им приехать в Армению и делать инвестиции. Пытался убедить той действительностью, что сегодня Армения, являясь членом Евразийского экономического союза, может быть для них площадкой, чтобы производить в Армении и реализовывать на 170-миллионном рынке Евразийского экономического союза. И второе, имея хорошие отношения с Ираном, в течение применения санкций против Ирана, сохраняя с этой страной хорошие отношения, зная иранский рынок и народ Ирана, Армения также может здесь быть полезной ведущим французским компаниям, служа европейским компаниям площадкой, имея возможности и поставить эти возможности на службу развития этих наших отношений. Если французский бизнес расцветёт в Иране, мы тоже будем в числе бенефициаров.

Президенту Олланду также выразил благодарность за помощь в решении о проведении саммита Франкофонии 2018 года в Армении. Для нас это очень важное мероприятие, и мы обязательно сможем в 2018 году на хорошем уровне организовать и провести это мероприятие.

Кроме того, этот подготовительный период будет в Армении будет временем широкого распространения французского. Мы только в этом году наметили больше 600 мероприятий и реализация их, несомненно, укрепит нашу дружбу, потому что в числе связующих нас звеньев есть два очень известных обстоятельства, два очень важных факта, фактора. Один из них - живущие во Франции почти полмиллиона армян по происхождению, которые, которые смогли чудом спастись от постигшей катастрофы, добрались до Франции, обустроились здесь и работали для развития Франции, сохранив свою национальную самобытность. Они сегодня очень большой естественный мост. Второе обстоятельство - французская культура, которую Армения любит, которую в Армении знают, которая в Армении распространена. Мы всё это всегда должны беречь, как гарантию нашей дружбы.

Очень благодарен, господин Президент, за тёплый приём и уверен, что Вы всегда будете рядом с нашим народом. Мы с радостью ждём Вас в Армении. Вы желанный гость в Армении, и нам будет очень приятно в Армении также наслаждаться Вашей дружбой».